Gigi Samele salva la fidanzata dalla guerra: il viaggio dell’olimpionico per riportare a casa Olga Kharlan e la sorella

SportFair

La guerra tra Ucraina e Russia sta portando inevitabili conseguenze anche al mondo dello sport. L’ultima storia riguarda Luigi Samele, schermidore italiano, classe 1987. E’ tesserato per le Fiamme Gialle. E’ salito alla ribalta per un episodio che non ha nulla a che vedere con lo sport, l’atleta si è messo in auto per ricongiungersi con la compagna, Olga Kharlan, sciabolatrice ucraina. Nel corso della sua carriera Samele ha conquistato tante medaglie, ai giochi olimpici ha chiuso al terzo posto a Londra 2012 e due argenti a Tokyo 2021.

La compagna è Olga Kharlan, atleta nata nel sud dell’Ucraina a Mykolaiv, il 4 settembre del 1990. Alle Olimpiadi ha vinto un oro, un argento e due bronzi. Dopo aver sposato il collega Dmytro Bojko, ha rivelato la storia d’amore con l’atleta italiano.

“In viaggio verso Bologna. Luigi Samele a Budapest si è ricongiunto con la fuoriclasse ucraina della sciabola e sua fidanzata Olga Kharlan. Con loro la sorella Tanya e il suo bimbo”. E’ quanto confermato dal profilo di Italia Team. E’ stata pubblicata una foto di Samele alla guida della propria auto, con al fianco la compagna, Olga Kharlan, e la sua famiglia nel sedile posteriore. Le donne sono sorridenti, possono tirare un sospiro di sollievo per essersi allontanate dalla guerra tra Russia e Ucraina.