Il regalo di Andy Murray ai bambini ucraini: “donerò i miei premi in denaro per il resto dell’anno”

La situazione del’Ucraina ha colpito il mondo intero. Sono tantissime le persone che in un modo o nell’altro stanno dando il loro aiuto alla popolazione ucraina. Tra questi ci sono anche tanti sportivi, come Andy Murray che ha annunciato che donerà ad una campagna di raccolta fondi dell’Unicef per i bambini colpiti dall’invasione russa il premio in denaro per il resto del 2022.

L’importo finale dipenderà dalle sue prestazioni in campo, ma potrebbe raggiungere circa un milione di sterline. “Oltre 7,5 milioni di bambini sono a rischio a causa dell’escalation del conflitto in Ucraina, quindi sto lavorando con l’Unicef ​​per aiutare a fornire forniture mediche urgenti e kit per lo sviluppo della prima infanzia. È fondamentale che l’istruzione continui, quindi l’Unicef ​​sta lavorando per consentire l’accesso all’apprendimento per i bambini sfollati, oltre a sostenere la riabilitazione delle scuole danneggiate, insieme a attrezzature e mobili sostitutivi. Donerò i miei premi in denaro per il resto dell’anno, ma chiunque nel Regno Unito può sostenere la risposta umanitaria dell’Unicef ​​donando al nostro appello. I bambini in Ucraina hanno bisogno di pace, ora“, ha scritto Murray sui social.

La raccolta dello scozzese inizia questa settimana agli Indian Wells. Un gesto davvero da applausi quello del 34enne, numero 88 del ranking ATP.