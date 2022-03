E’ una Victor (Osimhen) da scudetto: il Napoli sbanca Verona e mette pressione a Milan e Inter

SportFair

Il Napoli c’è ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo per la partita della 29esima giornata del campionato di Serie A, gli azzurri hanno dimostrato personalità contro una squadra in grande forma come l’Hellas Verona, reduce da un periodo in grande spolvero. L’uomo del match è stato ancora una volta Osimhen, al momento uno dei migliori del campionato di Serie A.

L’Hellas Verona si affida alla super coppia formata da Caprari e Simeone, gli ospiti rispondono con Osimhen, Politano e Lozano. L’avvio di partita è di marca ospite, il Napoli gioca con coraggio e passa in vantaggio dopo 14 minuti, il colpo di testa di Osimhen è vincente. Il Verona prova la reazione immediata, ma gli attaccanti non sono nella migliore giornata. La partita continua sul filo dell’equilibrio anche nel secondo tempo, ancora Osimhen decide di salire in cattedra e spinge in rete il gol dello 0-2. Al 78′ l’Hellas la riapre con un colpo di Faraoni. All’83’ espulsione di Ceccherini per doppio giallo. Finisce 1-2, il Napoli a 60 punti, -3 dal Milan e +2 dall’Inter.