Mercedes illegale? Horner ammette: “sembra che abbia tutte le carte in regola”

Le novità portate in pista in Bahrain da Mercedes hanno sconvolto un po’ tutto il paddock della F1. Ieri era stata messa in dubbio la legalità delle modifiche apportate dal Team di Brackley, e sono circolate delle dichiarazioni di Horner, che accusava la squadra Mercedes di essere illegalle.

Il team principal Red Bull, però, ha smentito quelle voci: “la Mercedes è assolutamente legale, sembra che abbia tutte le carte in regola. Sono state citate parole mai dette. La loro vettura è ovviamente innovativa, e per quanto ci riguarda è conforme al regolamento. Quello della Mercedes è un concetto estremo e totalmente opposto rispetto agli altri, non ho idea di dove possa portarli, ma questa è la Formula 1 e mi sembra assolutamente regolare, ripeto. Questi concetti mostrano la creatività che esiste anche all’interno di regolamenti molto stringenti, come quello della Formula 1 di quest’anno. Se è la strada giusta o altro, solo il tempo lo dirà. Con il tempo, ci sarà una convergenza tra le filosofie, ma partendo da un foglio bianco ora abbiamo dieci interpretazioni diverse ed è il bello di questo sport”.