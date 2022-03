L’Hellas Verona alza la voce: proteste per l’espulsione di Ceccherini contro il Napoli

SportFair

La 29esima giornata del campionato di Serie A ha regalato la sfida tra Hellas Verona e Napoli, è stata una sfida avvincente tra due squadre in grande forma. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2, gli azzurri riprendono la corsa scudetto, il protagonista è stato ancora una volta Osimhen. Una doppietta fantastica per l’attaccante, un gol per tempo, e tre punti in grado di spostare gli equilibri per la zona alta della classifica. Nel finale è arrivato l’inutile gol della bandiera di Faraoni.

All’83’, cinque minuti dopo il gol dell’1-2, si è verificato un episodio decisivo: l’espulsione di Ceccherini. Il difensore è stato espulso per doppia ammonizione, il secondo giallo è arrivato per un tocco di mano. Il provvedimento sembra eccessivo, Ceccherini non ha interrotto un’azione pericolosa, tutti i calciatori e la panchina hanno protestato.