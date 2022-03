Hamilton sorprende tutti a Jeddah: look total red, brand e prezzi dell’outfit di Lewis | FOTO

SportFair

E’ tutto pronto a Jeddah per un nuovo weekend di gara: la Formula 1 si è spostata in Arabia Saudita per il secondo round della stagione, dopo l’esordio di domenica scorsa in Bahrain, dove ha trionfato la Ferrari con una splendida doppietta.

A chiudere il podio alle spalle di Leclerc e Sainz è stato Lewis Hamilton, che ha portato a casa un risultato preziosissimo nonostante le difficoltà della Mercedes. Ed è proprio il pilota britannico ad attirare l’attenzione nel giovedì a Jeddah: Hamilton ha sorpreso tutti col suo outfit.

Il pilota Mercedes ha deciso di indossare un look total red, sicuramente per ‘omaggiare’ la terra che ospita il nuovo round della stagione 2022, ma è impossibile non pensare alla Ferrari osservando l’outfit di Hamilton. Hamilton ha indossato un completo Jacquemus con tracolla abbinata. Non sono passati insoservati poi alcuni accessori: il britannico ha indossato tre anelli… costosissimi: uno di David Yurman, di 5200 dollari, uno di Cartier di 4500 sterline e un altro sempre Cartier da 1800 euro. Gli occhiali da sole indossati da Hamilton, invece, sono Retros Super Future, e costano 169 euro, mentre le scarpe sono Alexander McQueen e costano 1150 dollari.