Hamilton e Bottas ‘besties’: il gesto in pista e l’abbraccio a fine gara in Bahrain | VIDEO

La stagione 2022 di Formula 1 è iniziata col botto: la Ferrari ha conquistato una fantastica doppietta con Leclerc sul gradino più alto del podio seguito dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo posto invece per Lewis Hamilton, che è riuscito a mettere una pezza dopo un weekend difficile per la Mercedes.

Il pilota britannico a fine gara è stato protagonista di due bellissimi gesti col suo ex compagno di squadra. Hamilton e Bottas, infatti, sono stati immortalati mentre si salutavano reciprocamente in pista, ancora a bordo delle loro rispettive vetture in corsa, per poi chiudere la domenica di gara con un abbraccio una volta scesi dalle monoposto.

“Besties”, ha scritto Mercedes sui social a corredo del video di saluti dei due ex compagni di squadra.