Guerra Russia-Ucraina, lo striscione shock dei tifosi del Verona: le coordinate per bombardare Napoli

Il mondo intero sta vivendo un periodo davvero difficile, dopo la pandemia di Covid-19, ci ha pensato la guerra tra Russia e Ucraina a devastare tutte le popolazioni, in primis, ovviamente, quella ucraina, sotto attacco.

In un momento così difficile, nel quale servirebbero pace, amore e soprattutto unione, non mancano però gli episodi sconcertanti. A poche ore da Verona-Napoli, i tifosi veronesi hanno affisso per le strade della loro città uno striscione shock.

Insieme alle bandiere di Russia e Ucraina, a simboleggiare la guerra e i bombardamenti in atto, i veronesi hanno scritto le coordinate di Napoli. Un invito, quindi, a bombardare la città partenopea.