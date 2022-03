Quartararo in pole, due Pramac in prima fila: la griglia di partena del Gp d’Indonesia

SportFair

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp d’Indonesia di MotoGP. Fabio Quartararo è tornato in prima posizione, conquistando la pole position a Mandalika, lasciandosi alle spalle le Pramac di Martin e Zarco. Il francese si è lasciato tutti alle spalle e domani partirà dalla prima posizione in griglia. Partirà da molto più lontano invece Marc Marquez, che a causa di una doppia caduta in Q1 non è riuscito ad accedere alla seconda fase delle qualifiche indonesi.

La griglia di partenza del Gp d’Indonesia

1ª fila: 1. Quartararo, 2. Martin, 3. Zarco

2ª fila: 4. Binder, 5. Bastianini, 6. Bagnaia

3ª fila: 7. Oliveira, 8. Rins, 9. Miller

4ª fila: 10. Espergaro A., 11. Di Giannantonio, 12. Morbidelli

5ª fila: 13. Marini, 14. Bezzecchi, 15. Marquez M.

6ª fila: 16. Espargaro P., 17. Dovizioso, 18. Mir

7ª fila: 19. Marquez A., 20. Vinales, 21. Fernandez

8ª fila: 22. Gardner, 23. Binder, 24. Nakagami