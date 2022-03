La Roma vince all’Olimpico, Gianluca Mancini svela: “Mourinho ci ha detto che non tornerà più in panchina”

SportFair

Splendida vittoria, questo pomeriggio, per la Roma, nel match allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta. I giallorossi hanno portato a casa 3 preziosissimi punti grazie alla rete di Abraham.

A fine partita non è mancato un commento sull’assenza di Mourinho, squalificato: “ci ha fatto i complimenti e ha detto che non tornerà più in panchina perché senza di lui abbiamo fatto sei punti. Dopo il Verona ci siamo parlati. Siamo in corsa per l’Europa, ma serve sempre l’atteggiamento giusto. Ora serve continuità“, ha raccontato Gianluca Mancini a fine match.