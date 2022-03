E’ giallo Cristiano Ronaldo, la fuga in Portogallo alimenta i sospetti: i dubbi sull’infortunio e il like della sorella

SportFair

E’ giallo Cristiano Ronaldo. Il ritorno bis al Manchester United non sembra essere decollato, il portoghese non è contento dal punto di vista sportivo e ambientale. La stagione dei Red Devils non può essere considerata all’altezza, nel derby di ieri contro il City è arrivata una pesantissima sconfitta. La sfida si è conclusa sul risultato di 4-1 e non è stata quasi mai in discussione: vantaggio di De Bruyne dopo appena 5 minuti, poi il pareggio di Sancho. Ancora il belga riporta in vantaggio il City che poi dilaga con la doppietta di Mahrez. Lo United occupa la quinta posizione e ha subito il sorpasso dell’Arsenal, i Gunners sono in grande spolvero e devono ancora recuperare tre partite.

Le ultime ore sono state movimentate dal caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è sceso in campo contro il City, ufficialmente per un problema fisico. Secondo quanto riporta ‘The Athletic’ l’ex Juventus è tornato in Portogallo per recuperare dall’infortunio all’anca proprio quando lo United stava per scendere in campo nel delicato derby. Compagni ed ex glorie non avrebbero gradito il comportamento di Cr7 e Roy Kean ha alimentato qualche sospetto: “è una macchina, si infortuna molto raramente. È una cosa che non mi torna…”.

Il tecnico Rangnick ha invece dichiarato: “devo credere al mio staff. Venerdì e sabato il mio medico mi ha detto che Ronaldo non poteva assolutamente allenarsi“. La sorella del calciatore, Katia Aveiro, ha infiammato ancora di più l’ambiente: la donna ha messo un like ad un account che scriveva di un Cr7 al massimo della condizione ed escluso solo per motivi tecnici.