Garbisi fa commuovere il mondo intero: il rugbista azzurro in lacrime dopo la vittoria l’impresa dell’Italia | VIDEO

Arrendersi mai! L’Italia del Rugby non sa cosa vuol dire darsi per vinti, nemmeno quando una vittoria manca da tanto, troppo tempo e lo ha dimostrato oggi mettendo tutto il cuore in campo.

L’Italrugby ha conquistato una storica vittoria contro il Galles, nell’ultimo match del Sei Nazioni 2022: un successo che arriva dopo 36 sconfitte consecutive e che ha un significato davvero speciale e lo si può vedere dalla reazione dei giovani atleti in campo.

Quella di Garbisi, in particolare, sta facendo il giro del mondo e dei social: il mediano d’apertura 21enne si è lasciato andare ad un pianto di gioia davvero commovente dopo la vittoria azzura.

Garbisi ha resistito all’emozione dopo la meta di Capuozzo, al 77′, andando sulla piazzola per i due punti della vittoria: la palla è stata precisa, e le lacrime dell’apertura veneziana sono diventate quelle di tutti i tifosi italiani allo stadio, e di quelli di a casa davanti allo schermo.

Watched rugby for 20 years, and this from Garbisi is the most wholesome reaction. A team who have worked tirelessly for a win over 7 years, pundits have put them down, funding has evaporated, and here they are beating the worlds best at home. Forza Italia 🇮🇹 #GuinnessSixNations https://t.co/L8cZ8Iw2Gv

— Johnny Togneri (@johnny_togneri) March 19, 2022