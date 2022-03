Gara ridotta e partenza posticipata: le condizioni meteo avverse condizionano il GP d’Indonesia

SportFair

Domenica complicata per i piloti di MotoGP sul circuito di Mandalika. Un terribie acquazzone ha costretto infatti la Direzione Gara a posticipare la partenza del Gp d’Indonesia, secondo round della stagione 2022. Dopo le gare di Moto3 e Moto2, vinte rispettivamente da Foggia e Chantra, la Direzione Gara ha deciso di ridurre la gara a 20 giri per il troppo caldo.

La pioggia arrivata poi sul circuito indonesiano ha costretto a rinviare la partenza della gara di top class: in un primo momento c’è stato un rinvio di 10 minuti, ma la Direzione Gara è stata costretta ad un nuovo rinvio dopo aver effettuato qualche giro in pista in auto e aver appurato che le condizioni del circuito non sono ancora buone per la gara. Pit lane ancora chiusa: la direzione gara ha appena comunicato che non sarà riaperta prima delle 15.45 locali, quindi le 8.45 italiane.