Finale Fritz…zante a Indian Wells: lo statunitense ribalta ogni pronostico e supera Nadal in finale

Grandissima sorpresa al torneo di Indian Wells di tennis. E’ stato ribaltato ogni pronostico, in finale Taylor Harry Fritz ha avuto la meglio di Nadal, il grande favorito della vigilia. Entrambi non si trovavano nella migliore condizione fisica, in particolar modo lo statunitense era reduce da un problema alla caviglia. Qualche difficoltà anche per il numero quattro del mondo.

E’ stata una partita molto equilibrata e si è conclusa dopo due set. Nel primo set qualche errore di troppo per Nadal che non è riuscito a mettere in mostra il suo miglior tennis, Fritz ha chiuso 3-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non è cambiato, con Nadal che ha alzato il ritmo. La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, lo spagnolo annulla anche un primo match point. Si va al tie-break, Nadal sembra in grado di riaprire la partita, ma qualche errore di troppo lo condanna. Fritz chiude 5-7 e vince con grande sorpresa il torneo.