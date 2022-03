Formula 1, Wolff e Horner in coro: “la Ferrari va forte in ogni condizione”

SportFair

Ancora indicazioni positive in casa Ferrari dopo gli ultimi test. La Rossa continua a crescere giorno dopo giorno e si candida ad una stagione da grande protagonista. La monoposto è veloce ed in grado di lottare per le prime posizioni, ma sarà necessario attendere almeno la prima gara per avere delle conferme.

La Ferrari è pericolosa, come confermano i diretti interessati. Il primo a parlare è stato Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport: “vedo una Ferrari che va forte, che si è presentata con un progetto alternativo. Le mie non sono parole dette solo per far piacere al team di Maranello, ma è frutto di quello che abbiamo visto in pista”.

Dello stesso avviso anche Horner: “è impossibile aver chiaro chi sia davanti e possa vincere alla prima gara, però la Ferrari è apparsa veloce in ogni condizione”.