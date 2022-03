Formula 1, Verstappen preoccupato: “andar via da Sakhir con zero punti è davvero frustrante”

SportFair

Gran premio da dimenticare per Max Verstappen, l’olandese è stato costretto al ritiro all’esordio del campionato di Formula 1 in Bahrain. La Ferrari si è dimostrata leggermente superiore e la stagione si preannuncia difficile per il pilota della Red Bull.

Verstappen ha parlato al termine della gara: “sono deluso e amareggiato. Nello scenario peggiore saremmo stati secondi, ma ho avuto problemi e non so ancora di che natura sulla mia monoposto. Vedremo se questi sono collegati a quelli di Perez, ma sinceramente andar via da Sakhir con zero punti è davvero frustrante”.