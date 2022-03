En plein Ferrari! Leclerc si prende anche le FP3 del Gp dell’Arabia Saudita: Hamilton fuori dalla top-10

SportFair

Charles Leclerc, ancora lui! E’ il monegasco della Ferrari a prendersi anche la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp dell’Arabia Saudita. Dopo aver chiuso davanti a tutti le Fp1 e Fp2, nella giornata di ieri, Leclerc ha fatto la voce grossa all’ultimo giro utile sul circuito di Jeddah anche oggi, a poche ore dalle qualifiche.

Leclerc ha avuto la meglio sulle Red Bull di Verstappen e Perez, alle sue spalle, chiudendo a soli 33 millesimi dal campione del mondo in carica. Quarto tempo invece per Carlos Sainz.

Era dal 2019 che la Ferrari non chiudeva tutte e 3 le sessioni di prove libere in testa, dal Gp d’Italia, a Monza. Ottimo quinto posto per Bottas, mentre Hamilton non è riuscito a far meglio dell’undicesimo tempo.