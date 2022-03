Formula 1, subito scintille Sainz-Verstappen: ruota a ruota nel Day-2, il duello è già caldissimo [VIDEO]

Si è conclusa un’altra giornata di test di Formula 1 in Bahrain. Continuano ad arrivare indicazioni positive sulla Ferrari, la Rossa si candida ad un ruolo da grande protagonista con chance di lottare per obiettivi importanti. Il più veloce è stato Carlos Sainz, alle sue spalle si è piazzato il campione del mondo Max Verstappen, seguito da Stroll. Al quarto posto Lewis Hamilton, un altro candidato al successo finale.

Nel frattempo si sono registrati anche momenti di tensione in pista. Nel dettaglio, nella parte finale della secondo giornata dei test, si è verificato un ruota a ruota tra Sainz e Verstappen, poi il pilota della Ferrari ha alzato il piede e lasciato passare il rivale.

Ruota a ruota Max Verstappen – Sainz con Carlos che mette del pepe e Max non ci sta decidendo di aprire l’ala dove non poteva per ripassare il ferrarista.

Siamo a prima dell’alba mondiale, ma si preannuncia una stagione da WOAAAH

Immagini Sky Sport F1#Skymotori #F1Testing pic.twitter.com/E0w23D04Fb

— Samuele Marchetti (@samumarchetti01) March 11, 2022