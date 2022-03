Paura in Formula 1, missili su Jeddah: esplosione a pochi chilometri dalla pista | VIDEO

SportFair

Paura prima delle prove libere di Formula 1. Si sono concluse da poco le Fp1, in attesa del secondo gran premio della stagione. Si è confermato ancora una volta Leclerc, il ferrarista è stato il più veloce davanti al campione del mondo in carica Verstappen. Già da domani si inizierà a fare sul serio con le qualifiche, poi la gara di domenica.

Si sono registrati momenti di tensione prima delle Fp1. Pochi minuti prima dell’inizio si è alzata una colonna di fumo a 20 chilometri dalla pista. Come segnalato dai giornalisti presenti in Arabia, si sarebbe trattato di un nuovo attacco missilistico contro le strutture di una compagnia di idrocarburi. Dopo l’episodio, la Formula 1 si è riunita per valutare la situazione.

#BREAKING Saudi Arabia |

Missile attack on ARAMCO facilities in Jeddah. pic.twitter.com/sMHeLJAZsN — The Cradle (@TheCradleMedia) March 25, 2022