Formula 1, Leclerc commenta la lotta con Verstappen e Hamilton esalta la Ferrari: “team epico”

E’ grande festa in casa Ferrari, è arrivata una doppietta fantastica nella prima gara di Formula 1. Leclerc ha vinto il gran premio del Bahrain, successo fantastico del ferrarista, al secondo posto l’altra rossa di Sainz. Terzo Hamilton, favorito dalle disavventure dei rivali. Ritiro per Verstappen a causa di un problema nel finale. Al termine della gara sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti.

Leclerc: “sono davvero felicissimo! Dopo gli ultimi difficili anni che abbiamo vissuto sapevamo che in questo 2022 potevamo avere una grande occasione. I ragazzi hanno svolto un lavoro incredibile e ci hanno consegnato una macchina davvero fantastica. La lotta con Verstappen? Bellissima sfida in pista. Io, dal mio punto di vista, ho cercato sempre di essere intelligente. Quando lui mi passava sul rettilineo, io cercavo di affrontare al meglio curva 1 per prendergli la scia e sfruttare il DRS. Ogni volta riuscivo a rispondere e, alla fine, sono tornato al comando fino alla fine”.

Sainz: “complimenti a Leclerc e alla Ferrari. Il team, dopo anni difficili, è tornato dove merita. Abbiamo lavorato molto per poter lottare e questo ci ripaga dei tanti sacrifici. Da parte mia non sono super soddisfatto perché non avevo il passo per vincere, devo un po’ comprendere cosa non abbia funzionato, ma va bene così”.

Hamilton: “devo congratularmi molto con la Ferrari, sono un team epico e meritano questo successo. Oggi abbiamo sofferto tanto, non potevo chiedere di meglio”.