Formula 1, la Ferrari è tornata! Leclerc in pole in Bahrain, Sainz vicinissimo a Verstappen

Grandissimo spettacolo in Bahrain nelle qualifiche di Formula 1. L’attesa è finita, si corre il primo gran premio della stagione. I primi test e le prove libere sono state già indicative. La Ferrari è tornata, Leclerc e Sainz si candidano per le prime posizioni anche per la lotta al titolo. Il campione del mondo Verstappen è il favorito alla vittoria finale, le Mercedes sono un pò in difficoltà, almeno in questa prima gara.

Nel Q1 uno-due di Leclerc e Sainz che si sono confermati in grandissima forma poi Verstappen, Bottas, Magnussen, Norris, Russell e Hamilton. Eliminati Tsunoda, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll e Latifi. Nel Q2 scatta di Verstappen che supera le due Ferrari con il miglior tempo, poi Sainz e Leclerc.

Emozioni nel Q3. Sainz, Leclerc e Verstappen vicinissimi nel primo tentativo, in grande ritardo. Partirà in pole Leclerc, poi Verstappen e Sainz, il distacco è ridottissimo.

1 – LECLERC

2 – VERSTAPPEN

3 – SAINZ

4 – PEREZ

5 – HAMILTON

6 – BOTTAS

7 – MAGNUSSEN

8 – ALONSO

9 – RUSSELL

10 – GASLY