Formula 1, la griglia di partenza del gran premio in Arabia Saudita: disastro Hamilton

E’ già altissima l’attesa in vista del gran premio in Arabia Saudita, secondo appuntamento di Formula 1. Le qualifiche hanno regalato grandi emozioni e paura, in particolar modo il gravissimo incidente di Mick Schumacher durante le Q2. Fortunatamente il pilota tedesco sta bene. Disastro Hamilton che è stato eliminato nel Q1 e partirà in sedicesima posizione.

Nei minuti finali grandissime emozioni. La Red Bull di Perez ha beffato le due Ferrari, al secondo posto Leclerc e terzo Sainz. Al quarto posto il campione del Mondo in carica Verstappen.

1- PEREZ

2- LECLERC

3- SAINZ

4- VERSTAPPEN

5- OCON

6- RUSSELL

7- ALONSO