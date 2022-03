Formula 1, la classifica piloti dopo il gran premio del Bahrain: uno-due Ferrari

SportFair

Si è concluso con il botto il primo gran premio di Formula 1, grandissime emozioni in Bahrain. Apoteosi Ferrari con la doppietta, la vittoria è stata di Leclerc, il monegasco ha lottato come un leone e ha vinto meritatamente. Al secondo posto l’altra Ferrari di Sainz, protagonista del sorpasso su Verstappen a pochi giri dal termine. In difficoltà la Mercedes, Hamilton ha raggiunto il massimo risultato conquistando il podio, il risultato è però frutto degli errori dei rivali.

Leclerc guida la classifica piloti, ma è solo l’inizio. Al secondo posto Sainz e terzo Hamilton. Pesantissimo zero in classifica di Verstappen, costretto al ritiro a pochi giri dal termine.

1 – LECLERC 26

2 – SAINZ 18

3 – HAMILTON 15

4 – RUSSELL 12

5 – MAGNUSSEN 10

6 – BOTTAS 8

7 – OCON 6

8 – TSUNODA 4

9 – ALONSO 2