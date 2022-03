Formula 1, Fp1 Arabia Saudita: guizzo nel finale di Leclerc, il ferrarista mette subito le cose in chiaro

SportFair

Si torna subito in pista per il secondo appuntamento di Formula 1, è attesa per il gran premio dell’Arabia Saudita. La stagione si è aperta con il botto, la Ferrari si è dimostrata subito competitiva e ha conquistato una doppietta strepitosa in Qatar con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. Sul podio Hamilton, favorito dagli errori e dai problemi degli avversari, si è ritirato il campione del mondo in carica Verstappen.

Nel frattempo si sono concluse le Fp1 in Arabia Saudita. Guizzo nel finale di Leclerc che ha avvisato subito gli avversari, il ferrarista ha conquistato il giro più veloce e si candida ad un’altra gara di grande livello. Al secondo posto Verstappen, poi Bottas, Sainz e Gasly. Nono Hamilton.