Formula 1, le dichiarazioni dei protagonisti: le difficoltà di Verstappen e le previsioni di Leclerc e Sainz

Sorpresa nelle qualifiche di Formula 1 in Arabia Saudita, sarà Perez a partire in pole position. Poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz, beffate nel giro finale. Al termine delle qualifiche sono arrivare le dichiarazioni dei protagonisti.

Leclerc: “il giro è stato buono, sono molto contento. Ho dovuto mantenere la macchina in pista per tutta la sessione, era molto facile fare degli errori. Nell’ultimo giro del Q3 potevo guadagnare di più, ma non mi aspettavo assolutamente questo tempo da Checo. Domani è un altro giorno, speriamo di partire bene”.

Sainz: “il giro che mi ha portato al terzo tempo è stato buono, la gomma usata mi dà tanto e quella nuova è difficile da gestire. Non avevo grip, ho faticato, ma Perez e Leclerc avevano di più e mi hanno beffato. Domani sarà una gara entusiasmante, giocheremo con le strategie e sarà una bella gara con sorpassi”.

Verstappen: “non avevo grip e la macchina in curva aveva un comportamento strano. Il feeling nel Q3 non era dei migliori e questo mi ha costretto ad un piazzamento che non mi soddisfa affatto. Da un certo punto di vista è un bene che ci sia Checo (Perez, ndr.) in pole perché precede i nostri avversari. Sono comunque convinto di fare una bella gara domani”.