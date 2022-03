La Formula 1 abbandona la Russia: cancellati i gran premi anche dei prossimi anni

SportFair

La Formula 1 si prepara per l’inizio del nuovo campionato, la stagione si preannuncia bellissima dal punto di vista sportivo. Nel frattempo continuano ad arrivare conseguenze dalla guerra tra Ucraina e Russia. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Russia per la stagione 2022/2023 è stata comunicata una decisione che riguarda anche il futuro: è stato interrotto il contratto con il comitato promotore del Gp di Sochi.

La decisione è stata presa dopo l’attacco militare della Russia all’Ucraina, la Russia non avrà gare nemmeno in futuro e si tratta di una grossa perdita dal punto di vista sportivo e economico. La sede di Sochi sarebbe stata comunque abbandonata nel 2023, a favore di San Pietroburgo, ma l’ultimo provvedimento è ancora più netto: la Russia non avrà più gran premi di Formula 1. Si stanno valutando le alternative al Gran Premio di Sochi, le alternative sono Portimao, Istanbul o Doha.