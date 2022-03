Formula 1, grave incidente per Mick Schumacher: bandiera rossa in Q2 | VIDEO

SportFair

La Formula 1 è in pista per il secondo gran premio della stagione, nuovo appuntamento del campionato. L’esordio ha visto il successo di Leclerc, al secondo posto Sainz. Colpo di scena nel Q1 in Arabia Saudita, Hamilton eliminato. La Mercedes si conferma in difficoltà, il britannico partirà sedicesimo.

Paura per Mick Schumacher, figlio dell’ex pilota della Ferrari. Bruttissimo incidente durante le qualifiche 2, inevitabili le bandiere rosse ad interrompere le qualifiche. Mick Schumacher sarebbe cosciente, è uscito dalla macchina grazie ai soccorritori.