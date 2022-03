Formula 1 Bahrain, Leclerc non si accontenta: “non sono del tutto soddisfatto”, Verstappen avvisa la Ferrari

SportFair

La Ferrari si candida ad un ruolo da grandissima protagonista nel primo gran premio del Bahrain. La pole è stata conquistata da Leclerc, in seconda posizione Verstappen e terzo Sainz. Al termine delle qualifiche hanno parlato i protagonisti.

Leclerc: “è una bellissima sensazione, sono stati anni difficili, ma noi abbiamo lavorato duro per tornare a lottare. Avevamo delle speranze, ma poi essere qui è qualcosa di grandioso. Sono state delle qualifiche complicate, non sono del tutto soddisfatto della mia guida, ma alla fine conta il risultato. Ci sono ancora tanti margini di miglioramento, perché il pacchetto va ottimizzato a partire dal mio stile di guida”.

Sainz: “essere in lotta per la prima posizione è stato qualcosa di speciale. Non sono riuscito a togliere un decimo dal mio tempo, ma in ogni caso sono contento. Charles ha fatto un giro perfetto ed ha meritato la pole”.

Binotto: “siamo contenti, molto contenti. Non era scontato. Red Bull va molto veloce, lo ha dimostrato anche oggi, ma la nostra squadra si è impegnata in questo periodo di preparazione, stanotte e oggi. Abbiamo fatto una bella qualifica, è un bel premio per gli sforzi fatti finora, è un punto di partenza. Anche il motore è cresciuto, nel complesso è il pacchetto che si comporta bene; macchina, piloti, squadra. Ora bisognerà gestire gomme e degrado, ma dobbiamo essere contenti per oggi”.

Verstappen: “nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre in Q3 abbiamo fatto un po’ più di fatica con il bilanciamento. Oggi siamo andati un po’ a corrente alternata, ma va bene così. Nel complesso la macchina va forte, soprattutto in gara, e questa è la cosa più importante. Sicuramente un buon inizio della nuova era”.

Toto Wolff: “per noi ora è difficile, più o meno il nostro distacco dal vertice è di mezzo secondo e quindi dobbiamo lavorare. Sappiamo quale strada seguire, ma servirà un po’ di pazienza. Il nono posto di Russell? Abbiamo sbagliato noi sulle indicazioni relative all’out-lap e così la resa delle gomme non è stata perfetta”.