Formula 1 Bahrain, le FP3: Verstappen il più veloce, ma Leclerc è vicinissimo

Ultime prove libere prima delle qualifiche, si sono concluse le Fp3 del Bahrain. Si preannuncia una gara veramente bellissima con tanti piloti in grado di vincere il gran premio. Grandi aspettative nei confronti della Ferrari, il passo in avanti è stato evidente. L’uomo da battere sarà Max Verstappen, in ripresa anche la Mercedes con Lewis Hamilton.

In prima posizione si è classificato Max Verstappen, alle sue spalle il ferrarista Leclerc. Al terzo posto Perez. In ripresa la Mercedes di Russel, poi l’altra Rossa di Sainz. Leggermente meglio Hamilton, sesto a quasi sei decimi dalla prima posizione.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.544 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.096 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.247 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.391 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.509 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.577 4

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.893 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.189 5

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.336 5

10 Lance STROLL Aston Martin+1.376 3