Formula 1 Bahrain, le FP2: Verstappen rompe gli indugi ma la Ferrari è in scia, Hamilton in crisi

SportFair

L’attesa è finalmente finita, si scende in pista per il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si accendono i motori in Bahrain, si sono concluse anche le seconde prove libere. Nelle FP1 il tempo più veloce era stato realizzato da un ottimo Gasly, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz. La Rossa si è confermata molto competitiva anche nelle FP2.

Scatto in avanti di Max Verstappen, il campione del mondo in carica ha iniziato a mettere le cose in chiaro. Ancora in difficoltà Lewis Hamilton, si preannuncia un gran premio difficile per il pilota della Mercedes. Il più veloce è stato l’olandese Verstappen, vicinissimo Leclerc. Un po’ più distante Sainz, sempre con la Ferrari al terzo posto. In crisi Lewis Hamilton, solo nono a più di un secondo. Quarto Russel e quinto Alonso, poi Bottas e Perez.