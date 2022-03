Formula 1 Arabia, Perez beffa le Ferrari: in pole la Red Bull, poi Leclerc e Sainz

SportFair

Emozioni e grande paura. Si sono concluse le qualifiche del gran premio di Formula 1, secondo appuntamento della stagione. Sono arrivate nuove indicazioni, la Ferrari si conferma in grandissima forma ed è una candidata alla vittoria con Leclerc e Sainz. E’ molto competitivo anche Verstappen. In grossa difficoltà le Mercedes, in particolar modo Hamilton. Sorpresa Perez.

Colpo di scena già nelle Q1, eliminato Hamilton che partirà in sedicesima posizione. In Q2 bandiera rossa per il gravissimo incidente di Mick Schumacher, fortunatamente il pilota tedesco sta bene.

Poi si qualificano in Q3: Sainz, Leclerc, Perez, Verstappen, Alonso, Bottas, Gasly, Magnussen, Ocon e Russell. Eliminati: Norris, Ricciardo, Stroll, Schumacher e Zhou.

Gli ultimi minuti sono di grande spettacolo. In pole Perez che sorprende le Ferrari di 25 millesimi, secondo Leclerc e terzo Sainz. Quarto Verstappen.

1- PEREZ

2- LECLERC

3- SAINZ

4- VERSTAPPEN

5- OCON

6- RUSSELL

7- ALONSO