Formula 1 Arabia, la nuova griglia di partenza tra forfait e penalità: Hamilton recupera una posizione

L’attesa è quasi finita, si corre il secondo appuntamento della stagione di Formula 1, occhi puntati sull’Arabia Saudita. Si preannuncia un bellissimo duello tra Ferrari e Red Bull, a sorpresa è stato Sergio Perez a conquistare la pole position, alle sue spalle le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Solo quarto Verstappen, mentre Hamilton ha chiuso con il sedicesimo tempo, ma recupererà una posizione.

Non prenderà parte alla gara Mick Schumacher, out a causa di un gravissimo incidente durante le Q2. Il tedesco sta bene, ma per precauzione è stato deciso di fermarlo. Penalizzazione di tre posizioni nei confronti di Daniel Ricciardo per impeding nei confronti del francese Esteban Ocon.

La griglia di partenza

1 Sergio Perez (Red Bull)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Carlos Sainz (Ferrari)

4 Max Verstappen (Red Bull)

5 Esteban Ocon (Alpine)

6 George Russell (Mercedes)

7 Fernando Alonso (Alpine)

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing)

9 Pierre Gasly (AlphaTauri)

10 Kevin Magnussen (Haas)

11 Lando Norris (McLaren)

12 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing)

13 Lance Stroll (Aston Martin)

14 Daniel Ricciardo (McLaren)

15 Lewis Hamilton (Mercedes)

16 Alex Albon (Williams)

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin)

18 Nicholas Latifi (Williams)

19 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)