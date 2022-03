Formula 1 Arabia, primo colpo di scena nelle qualifiche: Hamilton fuori nel Q1

SportFair

Sono in corso le qualifiche del gran premio di Formula 1 in Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale. La prima gara si è conclusa con il trionfo della Ferrari, la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. La Rossa è competitiva per ripetersi.

Le qualifiche del gran premio di Formula 1 hanno già regalato grosse sorprese: è già fuori Lewis Hamilton che non ha superato nemmeno la Q1. Gravissime difficoltà in casa Mercedes, si sono registrati grossi problemi nella monoposto del britannico. Hamilton partirà in sedicesima posizione.