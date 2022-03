Formula 1, l’analisi dopo i test: Ferrari favorita? Binotto, Leclerc e Sainz rispondono così

SportFair

E’ andata in archivio un’altra giornata dei test in Bahrain in Formula 1. A prendersi la vetta della classifica dei tempi di oggi è il campione del mondo in carica Max Verstappen che ha chiuso con il tempo di 1:31.720, alle sue spalle Charles Leclerc, terzo Alonso. Al termine sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti.

Leclerc: “è stato sicuramente uno dei test migliori che io abbia mai affrontato. Con un progetto così importante, ti aspetti dei problemi. Ma a parte il porpoising, non ne abbiamo avuti e tutto è filato liscio. Non abbiamo estratto il 100% dalla vettura, ci vorrà del tempo. Non sappiamo molto nemmeno degli avversari, ma si può vedere che la Red Bull ha scoperto un nuovo pacchetto oggi e anche la Mercedes certamente non ha fatto vedere tutto quello di cui è capace”.

Sainz a Sky Sport: “abbiamo fatto passi in avanti e la macchina si sente meglio giorno dopo giorno. Siamo pronti, i test invernali sono stati molto positivi anche a livello di affidabilità, per il resto abbiamo fatto tutto quello che avevamo in programma. La F1-75 ha risposto bene sul passo gara, abbiamo capito il comportamento delle gomme e io mi sento a mio agio nel complesso, anche con gli pneumatici più usurati. Red Bull e Mercedes vanno fortissimo, lo vediamo dal GPS, ma non sappiamo se e quanto noi”.

Binotto: “come preparazione direi ‘tanta roba’. Perchè siamo arrivati pronti e lo abbiamo dimostrato dal fatto che abbiamo girato in modo consistente senza troppi intoppi raccogliendo molti dati. Questa è la preparazione che, tuttavia, non ha a che fare con la prestazione. Ad ogni modo abbiamo cercato di capire la macchina e correlarla con il simulatore e l’abbiamo fatto bene. Come voto, quindi, direi un bell’8. Sento dire che potremmo essere favoriti noi, ma non ci credo, i favoriti sono gli altri. Red Bull è campione del mondo e anche oggi ha portato novità in pista, questo spiega perfettamente il loro livello. La concorrenza sarà durissima ma ne siamo consapevoli”.