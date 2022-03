Fognini out a Miami: l’azzurro ko contro Kyrgios in 2 set

SportFair

Sedicesimi amari per Fabio Fognini: il tennista ligure ha affrontato questo pomeriggio Nick Kyrgios a Miami cedendo al gioco del suo avversario. Il tennista australiano, numero 102 al mondo e vincitore del torneo di doppio maschile degli Australian Open in coppia col connazionale Kokkinakis, ha trionfato in poco più di un’ora col punteggio di 6-2, 6-4, assicurandosi quindi un posto agli ottavi di finale del torneo statuntiense, dove affronterà il vincitore del match tra Carreno-Busta e Sinner.