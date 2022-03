Fognini, che fatica! Taro Daniel ko al tie-break: l’azzurro avanza a Miami

SportFair

Esordio difficile per Fabio Fognini al torneo ATP di Miami. Il tennista ligure ha faticato col giapponese Taro Daniel, nel match valido per il secondo turno del torneo statunitense. Dopo un primo set complicato, Fognini ha reagito, chiudendo il secondo set in poco più di mezz’ora. Al terzo set, però, sono tornate le difficoltà ed il match è terminato solo al tie-break. Alla fine Fognini è riuscito a spuntarla, vincendo col punteggio di 6-7, 6-2, 7-6, dopo due ore e 52 minuti di gioco. Al terzo turno Fognini sfiderà uno tra Rublev e Kyrgios.