Florenzi pronto ad eguagliare un curioso record, il calciatore con più presenze senza mai essere convocato per un Mondiale

L’Italia si prepara a scendere in campo per la prima partita degli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela contro la Macedonia. Tutti i favori del pronostico sono a favore degli azzurri, Immobile e compagni non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Le scelte del Ct azzurro sono già fatte con Florenzi e Emerson sulle fasce, più la coppia di centrali Mancini-Bastoni. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, in attacco Insigne, Immobile e Berardi.

Sarà una partita particolare Alessandro Florenzi, non solo perché si giocherà l’accesso alla finalissima, ma anche per un curioso record. Il calciatore del Milan raggiungerà oggi, nella partita contro la Macedonia, quota 47 presenze in Nazionale, ovvero il calciatore con più presenze in azzurro senza mai essere convocato per un Mondiale. Il record appartiene ancora a Adolfo Baloncieri, calciatore della Nazionale dal 1920 al 1930. La prima presenza di Florenzi si è, invece, registrata nel 2012 in amichevole contro la Francia, l’ultima contro la Bulgaria per la qualificazione al Mondiale in Qatar.