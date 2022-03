Flavio Cobolli vince il primo titolo Challenger in carriera: successo in finale a Zadar contro Michalski e 145° posto nel ranking

SportFair

E’ arrivato un grande risultato per il tennis italiano: Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo trofeo nel circuito Challenger al ‘Falkensteiner Punta Skala-Zadar Open’. Il 19enne numero 165 ATP e sesta testa di serie, ha superato il polacco 22enne Daniel Michalski con il punteggio di 6-4, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di partita. Il torneo si è giocato su campi in terra rossa e il montepremi era di 45.730 euro. Cobolli ha vinto per la prima volta in questo circuito, al terzo tentativo dopo le sconfitte al Garden Roma e a Barletta. E’ salito al numero 145 del ranking.

Chi è Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è un tennista italiano, considerato un buon prospetto ed in grado di togliersi tante soddisfazioni per il futuro. Inizia la carriera junior nel 2017 e nel 2020 vince la prova di doppio dell’Open di Francia junior. Nello stesso anno gioca il suo primo match nel circuito professionistico, alle qualificazioni del torneo di Hammamet. Conquista il primo titolo ITF nel 2021, ad Adalia. L’esordio nel circuito ATP si registra nel 2021 all’età di 18 anni al primo turno del 250 di Parma, a Roma riceve una wildcard per le qualificazioni del torneo. Nel 2022 gioca per la prima volta le qualificazioni di uno slam, agli Australian Open, poi altri incontri. Infine vince il primo titolo nel circuito Challenger, sulla terra rossa di Zadar, proprio contro Daniel Michalski.