Fiorentina-Juventus: Venuti scoppia in lacrime dopo l’autogol, Vlahovic lo consola [FOTO]

Non è stata una partita bellissima quella tra Fiorentina e Juventus, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Clima caldissimo prima del match per il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic: cori, striscioni e coreografia contro il serbo. In campo un lampo nel secondo tempo per l’attaccante, ma para Terracciano. I padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni, Ikoné non è riuscito a sbloccare il match.

La gara si è decisa nel finale, sprint di Cuadrado sulla destra che mette in area un pallone pericoloso, rimpallo e deviazione di Venuti. Giocata sfortunata per il difensore della Fiorentina che è scoppiato in lacrime dopo l’autogol ed è stato consolato proprio da Vlahovic.