Fiorentina-Juventus, (non) C’è Posta per te: da Borgo Allegri a Via casa Morata, i postini non consegnano nelle strade bianconere

SportFair

Fiorentina-Juventus non è mai stata una partita come le altre, la rivalità tra le due tifoserie è altissima, in più gli ultimi avvenimenti hanno accentuato i momenti di tensione. In primo luogo in seguito ad alcune dichiarazioni del presidente viola Rocco Commisso che ha più volte punzecchiato il club bianconero, in secondo piano con la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. I tifosi della Fiorentina non hanno gradito l’operazione di mercato, la squadra si è indebolita con l’addio dell’attaccante più forte del campionato di Serie A, in più sono stati rinforzati i rivali storici.

Vlahovic è pronto a tornare a Firenze da avversario e la Fiorentina ha chiesto ai tifosi una prova di maturità evitando cori razzisti e di discriminazione. Nel frattempo è stata portata avanti un’iniziativa da parte dei Postini Fiorentini. L’azienda ha pubblicato contenuti goliardici in vista della partita tra Fiorentina e Juventus, le spedizioni non saranno effettuate nelle vie che portano il nome dei protagonisti bianconeri.

“Postini Fiorentini rende noto che in occasione della partita di domani Fiorentina – Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, le spedizioni non saranno effettuate con la stessa cura di sempre nelle seguenti vie:

Via di Tacchinardi

Via Moggi

Via Lippi (e Macia)

Via Agnelli

Via di Buoninsegna

Viale Torricelli (solo i numeri pari)

Borgo Allegri

Via della Chiesa

Via casa Morata

Via di Lapo

Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre”.