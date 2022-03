Fiorentina-Juventus, ambiente infuocato per Vlahovic: 10.000 fischietti e un coro razzista [VIDEO]

SportFair

E’ appena iniziata la partita di semifinale di Coppa Italia, la seconda gara mette di fronte Fiorentina e Juventus. Il clima è caldissimo allo stadio Franchi per il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic. I bianconeri sono in grandissima forma e sono tornati in corsa anche per la vittoria dello scudetto, i viola sono in grado di lottare per il quarto posto.

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franchi. I tifosi sono stati protagonisti di una bellissima coreografia, poi l’accoglienza caldissima nei confronti di Vlahovic: 10.000 fischietti, rumore assordante ad ogni stop dell’attaccante serbo. Come conferma la ‘Gazzetta dello Sport’ si sarebbero verificati anche dei cori razzisti: “sei uno zingaro”, si è sentito durante il riscaldamento.