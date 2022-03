Il finale di stagione 2021 e l’errore di Hamilton, Andretti non ha dubbi: “ha lasciato la porta aperta a Verstappen”

SportFair

La stagione 2022 di F1 è alle porte ormai: i piloti stanno girando in pista in Bahrain per l’ultima giornata di test in vista dell’esordio stagionale, sulla stessa pista, previsto per il 20 marzo.

Nonostante il nuovo Mondiale stia per iniziare, si parla ancora molto del finale di stagione dello scorso anno, con la vittoria di Verstappen ad Abu Dhabi dopo una gara ricca di colpi di scena. Proprio di quel finale di stagione e di Lewis Hamilton ha parlato ad As Andretti: “dal mio punto di vista, quando è uscita la bandiera verde, Hamilton era abbastanza veloce, ma arrivando alla curva 4, Verstappen era molto vicino e Lewis ha lasciato la porta aperta. Penso che avrebbe potuto fare di più. Max aveva gomme nuove, ovviamente, ma la Mercedes era ancora più forte. La gara è stata emozionante e Verstappen ha meritato il titolo E poi la rivalità con Hamilton è stata tremendamente positiva per questo sport“, ha affermato l’ex pilota.

Non è mancato un commento su Michael Masi: “quando si è reso conto che la gara si stava avvicinando all’epilogo, ha evitato una conclusione dietro Safety Car. E penso sia stato corretto. Abu Dhabi era la corsa più importante della stagione e terminare dietro la vettura di sicurezza sarebbe stato un vero disastro”.