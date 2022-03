Filippo Ganna inarrestabile: crono super alla Tirreno-Adriatico, battuti Evenepoel e Pogacar

SportFair

Grandissimo risultato per Filippo Ganna che ha dominato la prima tappa della 57a Tirreno-Adriatico, è andata in scena la cronometro a Lido di Camaiore di 13,9 chilometri. L’italiano del team Ineos-Grenadiers, ha chiuso in 15’17”, alle sue spalle il belga Remco Evenepoel a 11” e lo sloveno Tadej Pogacar a 18”.

Ganna non ha avuto rivali in gara, ha segnato il miglior intertempo con 2” su Evenepoel e 12” su Pogacar: può essere considerata la migliore cronometro dall’inizio della stagione. Si tratta della terza vittoria in cronometro dopo quelle in Francia. Martedì è in programma la seconda tappa, la Camaiore-Sovicille di 219 km. L’ultimo atto della Corsa dei Due Mari è in programma domenica a San Benedetto del Tronto.