Le decisioni della FIA: cancellato il Gp di Russia, piloti russi e bielorussi in gara senza bandiera

La FIA ha preso le decisioni in relazione alla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. La Federazione Internazionale di Automobilismo ha annunciato che i piloti russi e bielorussi potranno ancora gareggiare nei loro campionati sotto bandiera neutra. Ufficiale anche la cancellazione del Gp di Russia per cause di forza maggiore.

Nel suo discorso di apertura all’incontro, il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: “come sapete, la FIA sta osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e spero in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina e i nostri pensieri sono con tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in Ucraina. Vorrei sottolineare che la FIA, insieme ai nostri promotori, ha agito in modo proattivo su questo argomento la scorsa settimana e ha comunicato di conseguenza sulla Formula 1, Formula 2, WTCR e International Drifting Cup. Una versione aggiornata dei diversi calendari internazionali FIA sarà presentata alla riunione WMSC in Bahrain per l’approvazione”.

Conformemente alle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale, i membri del Consiglio hanno approvato le seguenti decisioni da attuare con effetto immediato:

Concorsi organizzati sul territorio di Russia e Bielorussia

Nessuna competizione internazionale/zona si svolgerà in Russia e Bielorussia, fino a nuovo avviso

Nessuna bandiera/simbolo o inno della Russia/Bielorussia da utilizzare nelle competizioni internazionali/di zona, fino a nuovo avviso

Piloti, concorrenti e funzionari

Nessuna squadra nazionale russa/bielorussa partecipa a competizioni internazionali/di zona (ad es. FIA Motorsport Games), fino a nuovo avviso

Piloti russi/bielorussi, singoli concorrenti e funzionari a partecipare a competizioni internazionali/di zona solo nella loro veste neutrale e sotto la “bandiera FIA”, previo impegno specifico e adesione ai principi di pace e neutralità politica della FIA, fino a nuovo avviso

Nessun simbolo nazionale russo/bielorusso, colori, bandiere (uniforme, equipaggiamento e auto) – dovrebbe essere esposto o gli inni dovrebbero essere suonati nelle competizioni internazionali / di zona, fino a nuovo avviso

Il Presidente della FIA ha aggiunto: “voglio ringraziare i membri del Consiglio per la loro pronta azione nel decidere queste misure nell’interesse dello sport e della pace. Siamo solidali con Leonid Kostyuchenko, il Presidente della Federation Automobile d’Ukraine (FAU) e la più ampia famiglia FIA nel paese. Le misure adottate oggi riconoscono l’autorità della FAU in Ucraina e sono anche in linea con le raccomandazioni recentemente formulate dal Comitato olimpico internazionale. Stiamo discutendo attivamente con i nostri membri mentre continuiamo ad estendere la nostra compassione e il nostro sostegno nel momento del bisogno. Speriamo sinceramente in una soluzione pacifica alle loro intollerabili difficoltà”.