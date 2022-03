Ferrari in Paradiso, è doppietta in Bahrain! Leclerc lotta come un leone e vince, Sainz secondo e Verstappen si ritira

SportFair

Si è concluso il gran premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 1. Sono state confermate le previsioni della vigilia, la Ferrari è sicuramente competitiva ed in grado di lottare per il titolo, l’osso più duro è il campione del mondo in carica Verstappen, mentre la Mercedes si è confermata in grossa difficoltà, la gara di Hamilton è stata anonima e senza grossi sussulti.

La partenza non ha regalato grossi cambiamenti, Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione su Verstappen. L’olandese rientra ai box, il ferrarista risponde e riesce a mantenere la posizione. Si registra una lotta bellissima tra i primi due con sorpassi e controsorpassi, Leclerc mantiene la vetta. La McLaren in difficoltà con Norris e Ricciardo nelle retrovie. Al 31esimo giro Verstappen ci prova e rientra ai box, la stessa strategia della Ferrari e Leclerc è ancora in prima posizione.

Leclerc continua a guidare la classifica, poi Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton e Russel. Al 45° giro Verstappen rientra subito ai box, questa volta Leclerc rimane in pista. Poche curve e cambia tutto, la monoposto di Gasly va a fuoco ed entra la Safety Car. Leclerc entra ai box ed il gruppo si ricompatta. Ottima ripartenza di Leclerc e Sainz insidia Verstappen. A tre giri dal termine Sainz supera Verstappen, è doppietta Ferrari. Poi problemi per l’olandese che è costretto a rientrare ai box e ritirarsi. All’ultimo giro si gira Perez.

1 – LECLERC

2 – SAINZ

3 – HAMILTON

4 – RUSSELL

5 – MAGNUSSEN

6 – BOTTAS

7 – OCON