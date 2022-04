Mondiali del Qatar 2022, definite le fasce: data e orario del sorteggio dei gironi

SportFair

Si sono chiuse, ancora non del tutto considerando che mancano le tre squadre che usciranno dagli spareggi di giugno, nei giorni scorsi le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. L’Italia, ancora una volta, guarderà da casa la rassegna iridata, ma gli appassionati italiani di calcio seguiranno ugualmente l’evento, seppur con tanta amarezza e tristezza.

In tantissimi, quindi, sono interessati e incuriositi: come saranno formati i gironi dei Mondiali 2022? I sorteggi si terrano domani pomeriggio alle 18.00 al Doha Congress and Exhibition Centre: le 32 squadre saranno divise in quattro fasce. Da lì, saranno sorteggiati in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Il Qatar, essendo i padroni di casa, è già assegnato nel girone A, insieme alle sette migliori rappresentative del ranking UEFA. In ogni girone non potranno esserci più di due Nazionali europee, mentre le squadre degli altri continenti potranno non potranno incontrarsi nei gruppi.

Le fasce dei sorteggi dei Mondiali del Qatar

Fascia 1: Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo.

Fascia 2: Messico, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, USA, Uruguay, Svizzera e Croazia.

Fascia 3: Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud e Tunisia.

Fascia 4: Canada, Camerun, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vincitrice dello spareggio tra Perù e Australia o Emirati Arabi Uniti, vincitrice dello spareggio tra Nuova Zelanda e Costa Rica e vincitrice dello spareggio tra Galles e Ucraina o Scozia.