Fair Play finanziario, anche la Juventus sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa: valutazioni sui conti del club

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo dei bianconeri è quello di raggiungere il miglior risultato in campionato e togliersi soddisfazioni anche in Champions League. La dirigenza si è mossa molto bene sul fronte calciomercato con gli arrivi dell’attaccante Vlahovic e del centrocampista Zakaria, sono state gettate le basi per un futuro da grande protagonista. Il club bianconero dovrà fare attenzione al Fair play finanziario: dopo Inter, Milan e Roma anche la Juventus è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa in relazione al rispetto dei parametri del Fair Play finanziario. E’ quanto confermato anche nella “Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021”. E’ stato aperto un monitoraggio sulla situazione economico-finanziario del club bianconero.

“Nel mese di ottobre 2021 la Società ha trasmesso alla UEFA le informazioni relative al requisito di pareggio (c.d. break-even rule) per gli esercizi (reporting periods) chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, che è risultato rispettato. Successivamente, nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni di cui sopra con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della UEFA ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione (2019, 2020/2021 e 2022). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani”, è quanto si legge nella relazione presentata dalla Juventus.