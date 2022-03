Fair play finanziario, 30 squadre non rispettano i parametri: ci sono anche club italiani

SportFair

Le società di calcio si trovano in difficoltà dal punto di vista economico, la crisi si è accentuata dopo lo scoppio della pandemia. Il club hanno provato a risparmiare per garantirsi un futuro tranquillo, in vista di giorni migliori. Un argomento ancora caldo è quello del Fair Play finanziario, aspetto che ha condizionato alcune squadre anche sul fronte calciomercato. L’ultimo caso è stato quello dell’Inter con il club nerazzurro costretto a cedere i big come Lukaku e Hakimi per rispettare alcuni parametri.

La Uefa continua a valutare i bilanci delle squadre in Europa e addirittura 30 club non sono riusciti a rispettare i parametri di Nyon. Tra questi ci sono già Inter, Milan e Roma e presto potrebbe aggiungersi anche la Juventus. Al momento la situazione non è preoccupante, tutti i club saranno chiamati a ripresentare i conti tra marzo e aprile. Poi si valuterà il modo per rientrare nei limiti previsti per gestire al meglio le società verso il nuovo Fair Play finanziario. Non è da prendere in considerazione l’esclusione delle squadre dalle prossime edizioni di Champions League, ma la certezza è che dovranno sistemare i bilanci per evitare sanzioni.