Da tennista a soldato, la storia di Stakhovksy: nel 2013 l’impresa contro Federer, adesso si è unito all’esercito per combattere per la sua Ucraina

Arrivano ogni giorno dall’Ucraina storie da brividi, tante legate al mondo dello sport. In un momento così difficile come quello che sta affrontando il paese ucraino, sotto attacco da parte della Russia, sono tanti coloro che hanno deciso di unirsi al corpo militare, seppur non residenti più in Ucraina, per lottare per la propria terra.

Tra questi c’è anche Sergiy Stakhovksy, ex tennista ucraino, con quattro titoli vinti ed una vittoria clamorosa contro Roger Federer al secondo turno di Wimbledon 2013. L’ex tennista ucraino ha mantenuto la promessa e si è unito all’esercito per contrastare l’avanzata delle truppe russe.

In collegamento con la BBC ha raccontato la sua storia: “so come usare una pistola. Spero di non doverlo fare, ma se devo, lo farò. So che è stata una decisione molto difficile per mia moglie. I miei figli non sanno che sono qui, ancora non capiscono cosa sia la guerra. Sono troppo piccoli per sapere cosa sta succedendo“, ha affermato Stakhovsky, padre di tre figli, ammettendo anche che la moglie fosse contraria a questa scelta.