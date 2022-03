Everton-Newcastle sospesa: tifoso entra in campo e si lega al palo | VIDEO

SportFair

E’ in corso una partita molto importante valida per la Premier League, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. La sfida mette di fronte Everton e Newcastle, due squadre in lotta per evitare la retrocessione.

Il Newcastle sta attraversando un ottimo momento, discorso opposto per l’Everton che è a serio rischio retrocessione. Nel frattempo si è verificato un episodio incredibile nel secondo tempo: un tifoso è entrato in campo e si è legato con un filo al palo della porta difesa da Begovic dell’Everton. Il ragazzo è stato portato fuori dall’impianto dagli steward, per fortuna senza conseguenze.